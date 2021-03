Reggio Calabria: revocati domiciliari a presidente di seggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 MAR - Su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il gip Stefania Rachele ha scarcerato Carmelo Giustra, il presidente del seggio arrestato a dicembre nell'ambito dell'inchiesta su presunti brogli elettorali alle comunali del 20 e 21 settembre scorso a Reggio Calabria.

Giustra era finito ai domiciliari assieme al consigliere comunale Antonino Castorina del Pd. Subito dopo l'arresto, l'indagato ha reso dichiarazioni al procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e ai pm Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo. Con i pm, infatti, Giustra ha parlato di un vero e proprio "accordo con Castorina". Quest'ultimo lo aveva nominato presidente di seggio dove avrebbe fatto risultare le preferenze di anziani che in realtà non hanno mai votato.

A distanza di quasi tre mesi, il gip ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Giustra "ritenendo non sussistere più le condizioni per mantenere la misura cautelare". (ANSA).