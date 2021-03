Congo: il carabiniere tentò di salvare l'ambasciatore

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Non è stato fuoco amico ad ucciderli.

E' il tassello di certezza da cui parte l'indagine della Procura di Roma che sta tentando di chiarire tutti gli aspetti relativi alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, morti in Congo il 22 febbraio scorso. I pm di piazzale Clodio stanno analizzando l'attività istruttoria svolta dai carabinieri del Ros a Kinshasa che per cinque giorni ha raccolto una serie di testimonianze a cominciare da chi quel giorno era con i due italiani sulla strada nella zona nord-est del Paese africano, nell'area del Parco di Virunga. Gli investigatori, negli uffici dell'ambasciata italiana, hanno ascoltato in primo luogo Rocco Leone, vicedirettore del Pam Congo, e sopravvissuto al blitz dei sequestratori. Il testimone ha di fatto confermato quanto emerso dai primi risultati delle autopsie svolte a Roma. L'ambasciatore e il carabiniere sono morti nel corso di "un intenso conflitto a fuoco" e raggiunti dagli spari della banda che aveva tentato di sequestrarli. "Iacovacci - hanno sostanzialmente affermato i testi ascoltati - è intervenuto per tentate di portare via l'ambasciatore dalla linea del fuoco nella sparatoria tra sequestratori e Rangers intervenuti. A quel punto gli assalitori avrebbero sparato nella direzione dei nostri connazionali". Non è stata quindi una esecuzione sommaria, ma un furioso scontro a fuoco. L'attività istruttoria svolta a Kinshasa si è avvalsa della collaborazione della Farnesina e di Onu e Pam. (ANSA).