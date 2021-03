++ Scuola: in 7 anni terminati meno metà interventi edilizia ++

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - In sette anni meno della metà dei progetti finanziati per l'edilizia scolastica è stato concluso.

E' quanto emerge dai dati presentati oggi da Legambiente con Ecosistema Scuola, alla ventesima edizione. Il report dice che dal 2014 al 2020, su 6.547 progetti previsti, 4.601 sono stati finanziati e solo 2.121 portati a termine. Dallo studio emerge anche che il 29% degli edifici necessita di interventi urgenti, una scuola su due non ha impianti per lo sport, il tempo pieno predominante al centro nord. (ANSA).