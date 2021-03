Sardegna bianca:su 2.506 passeggeri sbarcati 1 solo positivo

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAR - Su 2.506 passeggeri sbarcati ieri, 8 marzo, nei porti e aeroporti della Sardegna, 1.157 si sono sottoposti al tampone antigienico e uno solo è risultato positivo al Covid-19 nel secondo tampone molecolare di conferma.

E' il bilancio della prima giornata di test obbligatori per l'ingresso nell'Isola effettuali dagli operatori di Ares-Ats, 118 e Protezione Civile negli appositi spazi allestiti all'interno e all'esterno degli scali in base all'ultima ordinanza del governatore Christian Solinas.

Quattro i porti in cui ieri si è svolta l'attività di controllo (Porto Torres, Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci e Olbia, Cagliari invece si è aggiunto oggi) e tre gli aeroporti (Alghero, Olbia e Cagliari). (ANSA).