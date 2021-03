Sardegna bianca: finora 3 positivi a test su 1.382 arrivi

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAR - Tre positività in corso di verifica con il tampone molecolare su 1.382 passeggeri sbarcati oggi nei porti e aeroporti della Sardegna. E' il primo bilancio parziale riferito a fine mattinata dei test rapidi effettuati a tutte le persone arrivate sull'Isola in base alle misure di sicurezza anti-Covid disposte nell'ultima ordinanza dal governatore Christian Solinas. In campo personale di Ares-Ats, 118 e Protezione civile in 4 su 5 porti presidiati, con la sola esclusione dello scalo di Cagliari dove, nella giornata odierna, non sono previsti arrivi, e nei tre aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

A fine mattina le persone sbarcate in Sardegna sono state 1.382, mentre al netto dei viaggiatori già in regola e di quelli che si metteranno in isolamento o che faranno il test autonomamente entro le 48 ore, sono 597 i passeggeri che si sono sottoposti a tampone antigenico a immunofluorescenza all'arrivo presso le postazioni di controllo dedicate. Tre, come detto, le positività rilevate per le quali sono in corso le verifica per mezzo di tampone molecolare. (ANSA).