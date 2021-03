Anziano trovato morto in casa da un mese a Faenza

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in centro a Faenza (Ravenna), secondo gli inquirenti, che ipotizzano che sia morto per cause naturali, il decesso è avvenuto un mese fa. Ne dà notizia il Corriere di Romagna.

L'uomo conduceva una vita solitaria, in casa aveva sei gatti e una tartaruga. Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi, visto che non lo vedevano da oltre un mese e hanno cominciato a sentire cattivo odore provenire dall'appartamento.

Sabato sera sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia, ma quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare che l'uomo era morto da tempo.

Sono intervenuti anche i volontari della protezione animali: uno dei gatti e la tartaruga sono morti, gli altri, dopo un periodo di cure, saranno dati in adozione. (ANSA).