Migranti: maxi rissa in Cpa Cagliari, decisi 5 rimpatri

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAR - Avevano partecipato alla maxi rissa scoppiata all'interno del centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso ed erano stati denunciati insieme ad altri 10 connazionali. Cinque dei 15 algerini coinvolti negli scontri sono stati trasferiti dal centro di accoglienza di Monastir al quello di Permanenza e Rimpatrio di Macomer. Dopo la denuncia gli esperti dell'Ufficio Immigrazione della Questura hanno avviato accertamenti per far scattare per le persone coinvolte nella rissa ulteriori provvedimenti. Per i cinque, considerati tra i più facinorosi, è stato ottenuto il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, per il trasferimento a Macomer e per il successivo rimpatrio in Algeria.

Altri due migranti di 30 e 35 anni ospiti del centro di accoglienza di Monastir sono stati arrestati dalla squadra mobile perché rientrati in Italia nonostante nel 2019 gli fosse stato vietato di tornare in Italia prima di tre anni. (ANSA).