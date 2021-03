Il Papa incontra leader sciita Al-Sistani

(ANSA) - NASSIRIYA, 06 MAR - Papa Francesco ha incontrato la massima autorità religiosa degli sciiti dell'Iraq, il Grande Ayatollah Al-Sistani. L'incontro, di carattere privato, si è tenuto nella casa del leader religioso, nella città santa di Najaf, al Sud dell'Iraq. Si tratta di uno dei principali appuntamenti del viaggio di Papa Francesco in Iraq.

Nell'incontro interreligioso che si è successivamente tenuto sulla Piana di Ur (Nassiriya), il Papa ha chiesto a tutti i leder religiosi di prendere le distanze dai fondamentalisti e dal terrorismo. "Dio è misericordioso" e "l'offesa più blasfema è profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso: sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione" Per Papa Francesco "sta a noi - ha detto rivolgendosi a tutti i leader religiosi, cristiani, musulmani, ebrei, yazidi - dissolvere con chiarezza i fraintendimenti. Non permettiamo che la luce del Cielo sia coperta dalle nuvole dell'odio! Sopra questo Paese si sono addensate le nubi oscure del terrorismo, della guerra e della violenza". (ANSA).