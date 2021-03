Festa di compleanno in circolo a Roma, 39 multati

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Una festa di compleanno con 39 partecipanti è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione IV Miglio Appio in un circolo privato in zona Quadraro a Roma.

L'intervento è scattato, ieri pomeriggio, quando i militari, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato delle persone di fronte all'ingresso del locale - conosciuto nella zona e punto di ritrovo per appassionati di balli caraibici - che alla loro vista hanno tentato di entrare all'interno senza farsi notare. I militari hanno accertato che il party era in pieno svolgimento. Le 39 persone, tutte di età compresa tra i 18 e i 45 anni - perlopiù sudamericane -, sono state identificate e nei loro confronti scatterà la sanzione prevista dalla normativa anti-Covid. Tra le persone sanzionate c'è anche la presidente del circolo, una donna originaria della Bolivia di 46 anni. (ANSA).