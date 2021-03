Papa: Baghdad blindata da imponenti misure sicurezza

(ANSA) - BAGHDAD, 05 MAR - E' una Baghdad blindata quella che sta accogliendo Papa Francesco in queste ore. Le strade sono costellate da militari e polizia, anche con mezzi blindati.

Sorvolano il cielo alcuni elicotteri militari. Subito fuori dall'aeroporto si sono comunque viste piccole folle di persone con bandierine irachene e vaticane e cartelli di 'benvenuto' per Papa Francesco.

Il resto della città invece è praticamente vuoto, quasi tutti i negozi sono chiusi e non ci sono persone nelle strade. L'Iraq in questi giorni è in lockdown a causa della pandemia. (ANSA).