B&B abusivo in area protetta a Polignano a Mare, sequestro

(ANSA) - BARI, 05 MAR - Il sequestro preventivo di un'area di circa 13 mila mq a Polignano a Mare, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è stato eseguito dalla Guardia costiera di Bari per illeciti in campo edilizio, demaniale e paesaggistico.

In particolare, in località "Pietra Egea", è stata accertata la presenza di una struttura di circa 600 mq composta da tre mini-appartamenti utilizzata come bed and breakfast, altre strutture precarie adibite a servizi igienici e deposito, piazzali, docce, un varco di accesso al mare, muri di recinzione con inserti di cemento e un bunker seminterrato in cemento armato di circa 500 mq. Il tutto, spiegano gli investigatori, realizzato in prossimità del mare senza alcun titolo edilizio.

Inoltre, per tentare di eludere i controlli, sarebbero stati falsificati diversi permessi di costruire e autorizzazioni.

