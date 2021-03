Estradato dagli Usa Freddy Gallina, killer di Cosa Nostra

Ferdinando Gallina, detto Freddy, classe 1977, colpito da tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ritenuto responsabile di tre omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, appartenente a "Cosa Nostra", rientra in Italia dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi 5 anni. Gallina è uomo d'onore della famiglia mafiosa di Carini e killer della mafia, ritenuto il braccio destro per la Sicilia occidentale, ed in particolare per la provincia di Palermo, del boss Salvatore Lo Piccolo. L'arrivo oggi a Fiumicino è stato reso possibile dall' implementazione degli scambi informativi con gli Stati Uniti.