Covid, Crisanti e la scelta di Figliuolo: 'Avrei preferito il Ceo di Amazon'

Fanno discutere le parole del microbiologo Andrea Crisanti sulla scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario all'emergenza Covid. "Due mesi fa - ha sottolineato Crisanti a 'ilcaffèdelmercoledì', rubrica settimanale della Fondazione Luigi Einaudi - avevo detto che il governo doveva contattare gli ingegneri di Amazon. Con tutto il rispetto il nostro generale del Genio rispetto a loro è un apprendista". Amazon, ha osservato, è in grado di movimentare miliardi di pacchi al giorno. Il fatto che sia un genrale ha un grosso impatto mediatico ma ci volevano esperti in ingegneria e informatica. Se avessero messo il ceo di Amazon mi sarei sentito più sicuro".