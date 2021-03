Corpi carbonizzati: venerdì autopsia su cadaveri dei cugini

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Dopo il conferimento dell'incarico avvenuto ieri, inizierà venerdì l'autopsia per chiarire le cause della morte di Riccardo e Dario Benazzi, cugini di 64 e 70 anni, i cui corpi sono stati trovati carbonizzarti all'interno dell'auto del primo la sera del 28 febbraio a Rero di Tresignana (Ferrara).

L'esame autoptico, per cui è stata incaricata la dottoressa Raffaella Marino, dovrebbe fornire ai carabinieri, coordinati nelle indagini dal pm Lisa Busato, elementi utili per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un duplice omicidio che potrebbe essere stato commesso da qualcuno che poi è scappato. Per gli esiti dell'autopsia, considerate le condizioni dei due cadaveri, ci potrebbe volere un po' di tempo.

