Scuola: studentesse anti Dad, lunedì saremo in piazza

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Torna la didattica a distanza e le studentesse anti Dad riprendono la loro protesta . Lunedì Anita, Lisa e Maia saranno in piazza Castello, davanti gli uffici torinesi della Regione Piemonte. "Non capisco questo accanimento contro le scuole, quando negli scorsi weekend le piazze erano affollate. Dove sono i dati che dimostrano che la scuola è veicolo di contagio?", si lamenta Maia. "A cosa è servito lasciarci a casa per trovare una soluzione, se ora ci ritroviamo punto a capo?", aggiunge Lisa. "La scuola è un posto sicuro - conclude Anita - ma nessuno vuole ascoltarci". (ANSA).