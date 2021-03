Legnini, vicinissimi a ricostruzione centro storico Amatrice

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Sul centro storico di Amatrice siamo ancora in una situazione di fermo ma, a seguito degli strumenti nuovi varati in questi mesi, siamo vicinissimi all'adozione del Programma straordinario del progetto di ricostruzione: sarà varata un'ordinanza speciale per Amatrice, per consentire di far partire i cantieri privati. Saranno individuati i comparti e in particolare coloro che possono partire subito, spero entro questo mese". Lo ha detto il Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione per il terremoto in centro Italia, Giovanni Legnini, in un Forum ANSA. (ANSA).