Muore travolta a Roma: si indaga per omicidio stradale

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La Procura di Roma procede per omicidio stradale in relazione all'incidente avvenuto ieri in via di Salone costato la vita ad una ragazzina di 14 anni e il ferimento dei genitori. I tre sono stati travolti mentre si trovavo in auto da un mezzo della polizia stradale che stava inseguendo una vettura con due presunti rapinatori. Il procedimento è coordinato dal pm Alberto Clemente che ha disposto l'autopsia ed è pronto ad affidare una consulenza per la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che a breve possano arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati come atto dovuti. (ANSA).