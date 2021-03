Etna: fontana di lava e cenere lavica da cratere di Sud-Est

(ANSA) - CATANIA, 02 MAR - Ottavo evento parossistico sull'Etna dal 16 febbraio scorso: l'attività dal cratere di Sud-Est, dalle 13:24, è passata da stromboliana a fontana di lava. In concomitanza del fenomeno è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania un aumento rapido dell'ampiezza del tremore vulcanico, la cui sorgente è localizzata in corrispondenza del cratere di Sud-Est a circa 3.000 metri. Anche l'attività infrasonica risulta sostenuta sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi. La localizzazione degli eventi infrasonici permane allo stesso cratere. La presenza di nuvole non rende possibile un'osservazione diretta dell'attività.

(ANSA).