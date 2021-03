A Roma un murale con bacio tra due donne, "primo in Italia"

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Un murale in pixel art che rappresenta il bacio alla luce del sole tra due ragazze. E' l'opera dello street artist Krayon, con la collaborazione dell'agenzia Zon Productions e del Municipio III di Roma Capitale, che verrà inaugurata oggi pomeriggio presso la Metro B Jonio di Roma. "Prima di oggi nessuna istituzione pubblica in Italia aveva mai autorizzato murales con un bacio fra due donne o due uomini", sottolinea l'attore Paolo Turano per Gay Help Line. Sull'opera è riportato il numero verde 800.713.713, contact center contro l'omotransfobia che ogni anno, come riporta il comunicato, riceve circa 20.000 contatti, offrendo ascolto e supporto alle vittime. Insieme a Croce Rossa Italiana, inoltre, il Gay Center gestisce l'accoglienza di giovani vittime di violenza con la casa-famiglia Refuge Lgbt.

Turano sottolinea gli "otto anni" trascorsi dalla "prima richiesta di autorizzazione per un murale che rappresentasse la comunità Lgbt+ (lesbiche, gay , bisex e trans) , per la quale ringrazio il fondatore di Gay Help line Fabrizio Marrazzo insieme al municipio III, che hanno consentito la realizzazione di questa opera d'arte per la cittadinanza, un gesto d'amore fra due ragazze. Iniziative come questa sono fondamentali per la promozione di una cultura inclusiva, ma è importante che le istituzioni e le amministrazioni si impegnino concretamente ogni giorno nel supporto di progetti di contrasto alle discriminazioni, perché le associazioni non restino sole in questa battaglia faticosissima. Il muro si trova a pochi passi dalla targa in memoria di Paolo Seganti a cui il numero verde è dedicato (primo monumento romano in commemorazione di una vittima d'omofobia)", conclude l'attore. (ANSA).