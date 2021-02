Un 91enne cede il vaccino Covid a madre di disabile, 'Prima voi'

Atto di generosità nei confronti di una madre di un disabile da parte di un uomo di 91 anni che si è offerto di cedere la sua dose di vaccino anti-Covid alla donna in modo da proteggere anche il figlio. La vicenda è riportata stamani da La Nazione e segue l'appello lanciato nei giorni scorsi dalla stessa donna che chiedeva che anche i familiari delle persone fragili avessero una prorità nella vaccinazione anti Covid.

"Vaccinate prima lei - ha detto il 91enne - E' una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può ammalarsi, e non può permettersi di portare il virus in casa. Io ho 91 anni...".

L'anziano ha appuntamento dal medico curante di famiglia per la vaccinazione il prossimo giovedì e vorrebbe lasciare il suo posto rinviando a un altro momento il suo turno per vaccinarsi.

E' da capire se il gesto di generosità del 91enne sarà approvato dall'autorità sanitaria.