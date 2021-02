Rapine violente a coetanei, 4 minori arrestati a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La Polizia di Stato, a Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni nei confronti di quattro minori di età compresa tra 15 e 16 anni, appartenenti ad una "baby gang" responsabile di numerose rapine nel corso degli ultimi mesi in diversi parchi cittadini, in particolare nel Parco Solari e nelle zone vivine.

Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, iniziate diversi mesi fa e ancora in corso, hanno consentito di riconoscere i quattro ragazzi (due italiani, un cingalese ed un salvadoregno) come autori di oltre dieci rapine messe a segno con modalità particolarmente violente.

In gruppo, avvicinavano i coetanei con vari pretesti, ad esempio chiedendo una sigaretta o cinque euro in prestito, per picchiarli prendendo loro cellulari, denaro e capi di abbigliamento.

Tre dei giovani sottoposti alla misura sono stati collocati in comunità rieducative della Lombardia, mentre il più grande è stato portato nel carcere minorile Beccaria.

Sono tuttora in corso indagini su altre rapine ed aggressioni, commesse da minori nella stessa area. (ANSA).