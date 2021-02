Migranti: 4.536 sbarcati quest'anno, il doppio del 2020

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sono 4.536 i migranti sbarcati in Italia nei primi due mesi dell'anno, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020, quando gli arrivi erano stati 2.359 (nel 2019 furono soltanto 262). Lo indicano i dati aggiornati del Viminale. Numeri che è prevedibile cresceranno con l'arrivo della primavera.

Proprio nel mese di febbraio che sta per chiudersi si è registrato un alto numero di sbarchi, ben 3.497. Tunisini i più numerosi tra coloro che sono giunti in Italia via mare nel 2021 (560), seguiti da ivoriani (470) e bengalesi (364). I minori non accompagnati sono 398. (ANSA).