Università: Sissa, in 500 da tutta Italia per Student Day

(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Sono stati cinquecento i ragazzi e ragazze di 26 classi da tutta Italia che questa mattina si sono collegati allo 'Student Day' della Scuola internazionale di studi superiori avanzati (Sissa) di Trieste, l'annuale appuntamento rivolto agli alunni degli ultimi due anni delle scuole superiori e svoltosi per la prima volta in versione online.

In apertura, il direttore della Sissa, Stefano Ruffo, ha fatto un bilancio in vista della conclusione del suo mandato, quest'anno.

"La Sissa ha continuato a essere in questi anni un polo di attrazione importante - ha affermato Ruffo - nel momento in cui il paese ha bisogno di richiamare i cervelli che stanno all'estero, per rendere il nostro ambiente sempre più internazionale e farne un esempio all'interno dell'Europa".

Il direttore ha poi ricordato che l'Università da lui diretta in 42 anni d'attività ha diplomato circa 1400 dottori, di cui il 30% erano donne e nella stessa percentuale stranieri, e che oggi la sua comunità è composta da 600 persone, tra professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo.

Dopo il suo intervento, è stato trasmesso un videomessaggio dei genitori di Giulio Regeni nel quale i due hanno raccontato la vita di ricercatore del figlio e dell'importanza di fare ricerca in maniera collaborativa.

Durante la mattinata, i partecipanti all'evento hanno potuto svolgere diverse attività in parallelo, tra cui seminari interattivi, dialoghi sulla scienza e visite virtuali ai laboratori. (ANSA).