Covid: sindaco Brescia, situazione provincia molto critica

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "La situazione in provincia di Brescia è molto critica, sta aumentando il numero di positivi, oggi sono oltre 970 i casi segnalati, è vero che nel nostro territorio si fa un forte tracciamento, con un numero di tamponi più elevato che nelle altre province, ma abbiamo numero di positivi che sta crescendo e inizia a crescere il numero di ricoverati". Lo ha spiegato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, nel corso della diretta sul sito di Repubblica dal titolo 'Le città del Nord alla prova della pandemia: le sfide per il futuro oltre il Covid'.

"Oggi siamo a circa 300 ricoverati all'Ospedale Civile e circa un migliaio in tutta la provincia - ha aggiunto Del Bono -. Un numero che sta crescendo rispetto a Natale e all'autunno del 2020 dove non c'era stata qui una seconda ondata vera.

Questa è la nostra seconda ondata e noi sindaci della provincia siamo in apprensione". (ANSA).