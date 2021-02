Covid: Campobasso, prorogata al 7 marzo chiusura scuole

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 FEB - A Campobasso è stata prorogata al 7 marzo la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, parificati, paritari, nidi d'infanzia pubblici e privati e ludoteche, il cui termine era fissato, con precedente ordinanza, al 28 febbraio. Lo ha stabilito il sindaco, Roberto Gravina.

"Non ci sono le condizioni per allentare le misure preventive e cautelative - ha spiegato - per cui è indispensabile continuare a preservare, per quanto possibile, il sistema sanitario e ospedaliero regionale che si sta trovando in fortissima sofferenza". La decisione arriva a seguito della "verifica dei dati che a livello regionale stanno maturando nel corso della settimana e che parlano di un numero di ricoveri ancora troppo alto e di una persistenza del virus forte e diffusa sempre più su tutto il territorio molisano". Il Molise è da domenica scorsa in 'zona arancione', ma il 25% dei Comuni, concentrati nella fascia orientale, è in zona rossa.

Gravina ha anche ricordato che "la sospensione delle attività didattiche risponde alla manifestata esigenza di alleviare il lavoro quotidiano dei laboratori che si occupano dei tamponi e del relativo tracciamento delle catene epidemiologiche. Adesso, però, è necessario accelerare sull'organizzazione del programma di vaccinazione sul territorio. A tal proposito, confermo la piena e totale disponibilità della nostra Amministrazione per ciò che concerne la logistica e la messa a disposizione di aree e locali cittadini per scopi collegati alla campagna vaccinale".

Il primo cittadino ha fatto sapere di aver effettuato diversi sopralluoghi oggi insieme a personale della Regione Molise per individuare un edificio di proprietà dell'amministrazione comunale da mettere a disposizione dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) e della Regione come Centro di vaccinazione.

