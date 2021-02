Covid: al vaglio 'arancione scuro' anche per Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 FEB - In Emilia-Romagna il Bolognese, ma non solo, è nel pieno del "terzo picco" della pandemia di coronavirus e, "come per il circondario imolese", dove da oggi sono in vigore restrizioni aggiuntive da 'arancio scuro' come lo stop alle scuole dalle elementari in su, anche per l'area metropolitana di Bologna si "valutano" misure più severe per contenere i contagi anche in considerazione della circolazione della cosiddetta variante inglese del virus. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini a margine di una videoconferenza rispondendo a una domanda su una terza ondata di pandemia. (ANSA).