Assessore Umbria, stiamo avendo ragione terza ondata Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Sono "tendenzialmente positivi" i dati relativi all'andamento dell'epidemia Covid tra gli operatori delle aziende sanitarie umbre. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nella conferenza stampa di aggiornamento settimanale. "Aumentano i guariti e diminuiscono i malati" ha aggiunto parlando sempre di tale ambito. "Stiamo avendo ragione anche di questa terza fase" ha detto ancora Coletto, parlando più in generale.

"I cluster tra il personale sanitario - ha quindi sottolineato l'assessore - stanno diminuendo se non addirittura sparendo e questo è importante per la popolazione che si serve degli ospedali non solo per questioni legate al Covid ma anche e soprattutto per normali patologie che possono essere gestite con estrema serenità nelle strutture".

"Stiamo avendo ragione anche di questa terza fase - ha sottolineato ancora l'assessore - anche se in maniera lenta. A differenza della seconda non siamo infatti partiti da zero ma da una situazione di occupazione delle terapie intensive piuttosto importante. Ondata che ha investito per prima l'Umbria ma che purtroppo, lo dico con rammarico - ha concluso Coletto, sta arrivando in tutta Italia". (ANSA).