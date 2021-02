Covid: in Emilia-Romagna 1.427 nuovi casi e 33 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Sono 1.427 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 42.169 tamponi, fra molecolari e antigenici, messi a referto. I morti sono 33.

Dei nuovi contagiati sono 648, individuati con l'attività di screening e contact tracing. Crescono i contagi in provincia di Ravenna (240), restano alti anche Bologna (227) e Rimini (222).

I casi attivi salgono a 36.771 (+63 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, sono il 93,9%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che raggiungono quota 201 (cinque in più di ieri) mentre calano di 16 unità quelli negli altri reparti covid, che sono 2.025.

Sedici delle nuove 33 vittime sono in provincia di Bologna, quattro nel Riminese, tre a Piacenza, Ferrara e Parma, due in provincia di Forlì-Cesena, uno a Modena e Ravenna. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.426. (ANSA).