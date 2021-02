Torino: estorsione sindaca, Pasquaretta a giudizio

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - È terminata con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati l'udienza preliminare del procedimento che fra gli episodi contestati annovera una presunta estorsione ai danni della sindaca Chiara Appendino e dell'ex viceministro Laura Castelli. Il processo si aprirà in tribunale a novembre.

Al centro della vicenda figura l'ex portavoce della sindaca, Luca Pasquaretta. Secondo l'accusa del pm Gianfranco Colace, dopo lo scioglimento consensuale del rapporto di collaborazione, nell'estate del 2018 avrebbe minacciato rivelazioni all'autorità giudiziaria per ottenere altri incarichi lavorativi. Pasquaretta ha sempre respinto ogni accusa.

La sindaca Appendino e l'ex viceministro Castelli non si sono costituite parte civile. L'episodio rientra in un'inchiesta più vasta in cui sono presi in esame anche altre vicende con imputati diversi. (ANSA).