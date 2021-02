Appello madre a Zingaretti, "vaccini a genitori caregiver"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Da anni è accanto ogni giorno al suo bambino che convive con la fibrosi cistica, affrontandola con il sorriso sulle labbra, oggi Lorena Iglesias lancia un appello al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per tutti quei genitori che, come lei, vogliono proteggere i loro figli in tempi di Covid. In una lettera aperta chiede di riconoscere tra le priorità da vaccinare i caregiver dei bambini fibrosicistici.

"Scrivo in qualità di madre caregiver di Andrea, un ragazzo di 15 anni affetto da fibrosi cistica e in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma e in qualità di Presidente dell'associazione La Magia di un Respiro nata per supportare le famiglie e i pazienti che convivono con questa gravissima patologia - inizia la lettera - Nessuno pretende di passare davanti a nessuno! Ci si chiede piuttosto se la Regione Lazio all'interno del quadro definito dalle disposizioni ministeriali, abbia la possibilità e la volontà di dare loro attuazione in modo da colmarne alcune evidenti discrepanze". "I caregiver dei fibrosicistici non rientrano nelle categorie da vaccinare - spiega Lorena Iglesias - Quindi un bambino che ha meno di 16 anni non può essere vaccinato per questo deve essere protetto in altro modo, in primis con il riconoscimento della priorità vaccinale per i genitori. Riconoscimento incomprensibilmente non contemplato nel caso della fibrosi cistica ma espressamente previsto per i pazienti onco-ematologici, altra categoria di 'persone estremamente vulnerabili', con conseguente disparità di trattamento e violazione del principio costituzionale di uguaglianza". (ANSA).