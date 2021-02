++ Spettacolo protesta: lavoratori occupano strada a Napoli ++

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Alcune centinaia di attivisti e lavoratori del mondo dello spettacolo a Napoli hanno occupato via Cristoforo Colombo davanti al Molo Beverello, a due passi dal teatro Mercadante dove si stava svolgendo la manifestazione del settore a un anno dalla chiusura dei teatri. I lavoratori hanno fermato tutto il traffico veicolare proveniente da via Acton occupando la strada con un grande striscione con la scritta "Il lavoro non è un favore". Alcuni di loro hanno acceso dei fumogeni rossi. (ANSA).