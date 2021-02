ANSA e iLmeteo.it insieme per l'informazione in real time

ANSA ha scelto iLmeteo.it come nuovo provider meteo. Con 10 aggiornamenti quotidiani dedicati alle previsioni a breve e medio termine, alle temperature in Italia e all'estero e alla cronaca meteo, il sito di meteorologia fornisce all'Agenzia un servizio costruito su misura, con aggiornamenti in tempo reale. Non solo meteo ma una collaborazione più ampia che comprende la pubblicazione di contenuti ANSA sul portale iLMeteo.it e lo sviluppo di altri progetti congiunti. Un accordo che garantisce ad ANSA un servizio meteo affidabile e, in parallelo, porta i contenuti e l'esperienza dell'Agenzia su iLMeteo.it, arricchendo l'offerta del portale.

Con oltre 5 milioni di visitatori unici al giorno e 10 milioni di utenti per la sua app, iLMeteo.it si conferma come il sito di meteorologia più utilizzato dagli italiani e con questa nuova partnership consolida ancora di più il suo ruolo di leadership nella fornitura di servizi meteo ai principali editori italiani.

"Autorevolezza è la parola che meglio di altre riassume il senso di questa nuova collaborazione - dice Emanuele Colli amministratore delegato de iLMeteo.it - proseguiamo nel nostro percorso di crescita reputazionale ampliando il network di editori premium e diventando sempre più capillari. Siamo pronti a rispondere con efficienza agli sviluppi che questa partnership potrà portare con sé nel tempo e a immaginare nuove soluzioni in termini di servizi e contenuti".