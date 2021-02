Umbria riduce scorte AstraZeneca per vaccinazioni

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - L'Umbria riduce dal 50 al 30 per cento la scorta del vaccino AstraZeneca per avviare "al più presto" la vaccinazione di tutto il personale scolastico e delle forze dell'ordine (compresi vigili del fuoco e polizia municipale). Lo ha deciso il Comitato operativo regionale.

La Regione spiega che si tratta di una scelta dettata altresì dai tempi "abbastanza lunghi" (75 giorni) per la somministrazione della seconda dose, e dunque "tali da poter garantire la ricostituzione delle scorte medesime, senza compromettere il secondo vaccino". (ANSA).