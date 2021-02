Cade valanga su pista in Friuli, nessuno coinvolto

(ANSA) - AVIANO, 21 FEB - Una valanga è caduta questa mattina a Piancavallo e ha invaso la pista Salomon, appena sotto il Rifugio Arneri. Lo rende noto il soccorso Cnsas Fvg precisando che la massa nevosa si è staccata sul versante meridionale del Monte Tremol, attraversando un canale che è spesso sito valanghivo; ha un fronte di circa quaranta metri per una lunghezza di scorrimento di circa trecento dal punto di partenza al punto di accumulo.

Sul posto sono intervenuti dodici tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone (altri sei della stazione di Maniago pronti a partire per dare il cambio assieme ad altrettanti provenienti dall'Alpago), assieme all'elicottero della Protezione Civile che fa base a Tolmezzo, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e un'Unità cinofila. Sul posto è arrivato in un primo tempo anche l'elisoccorso regionale.

L'elicottero della Protezione Civile, invece, ha effettuato una ricognizione e ha sondato il campo della valanga dall'alto con il sistema di rilevamento Recco, senza riscontrare intercettazioni di alcun segnale, escludendo così il coinvolgimento di sciatori. Tuttavia, è stato effettuato anche un sondaggio sul terreno, con l'aiuto dell'Unità Cinofila da valanga. In tre ore è stata tutta bonificata. (ANSA).