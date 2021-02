Covid: Toma, se necessario altre Zone rosse locali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 FEB - Il Molise da domani sarà in 'Zona arancione', ma non si escludono ulteriori restrizioni e possibili 'Zone rosse' locali qualora si dovessero registrare situazioni più critiche. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione, Donato Toma. "In questo momento - ha evidenziato - la prudenza e la protezione vanno al primo posto". Nel post si legge ancora: "La nostra comunità si è comportata molto bene in tutti questi mesi. Le istituzioni hanno lavorato in sinergia (e lasciate perdere le fake news e le polemiche strumentali utili solo a creare confusione) e voglio ringraziare quanti hanno lavorato e lavorano in prima linea per proteggere i cittadini". Infine, "sono certo che continueremo ad avere fiducia e adottare comportamenti responsabili". (ANSA).