Covid: Campobasso, scuole chiuse fino al 28/2

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 FEB - Sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati dal 22 al 28 febbraio. Lo ha stabilito il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con propria ordinanza.

Il capoluogo da domani sarà in 'Zona arancione', come gran parte dei comuni molisani, a seguito dell'ordinanza emessa dal ministro della salute, Roberto Speranza. "È una decisione sofferta - ha detto il primo cittadino - ma è legata al principio di prevenzione e precauzione". (ANSA).