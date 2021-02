Omicidio Tassitani:legale famiglia,non credo molto a lettere

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - "Non credo molto alla veridicità di queste tre lettere": lo dice all'ANSA l'avvocato Roberto Quintavalle, legale della famiglia di Jole Tassitani. "Sono stato proprio io - ricorda - un anno fa a portarle in Procura".

"Nelle missive - precisa - viene indicata una persona che non mi pare proprio sia un delinquente, fa parte di una famiglia stimabilissima". L'avvocato è più propenso a credere che si tratti di parole di rancore personale nei confronti della persona indicata nelle missive come il mandante. (ANSA).