Maturità: Azzolina, scavalcata la maggioranza

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Giorgia Meloni parla di fotocopia in salsa Pd? Veramente il Pd voleva introdurre la prova scritta agli Esami di Stato. Il Ministro Bianchi invece sembra intenzionato giustamente ad accogliere la mia proposta, replicare lo schema dello scorso anno: un esame semplificato ma serio. Dispiace solo apprendere la notizia dai giornali.

L'ordinanza era pronta da settimane, l'ho rinviata per rispetto istituzionale, aspettando la formazione della nuova maggioranza.

Si è invece deciso di scavalcarla". Così l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, raggiunta dall'ANSA, rispetto al fatto che il testo non è passato dalle Commissioni. (ANSA).