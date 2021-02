Folla in zone movida, chiuse piazze a Roma

Folla in zone della movida a Roma. La polizia locale ha effettuato chiusure momentanee per consentire l'allontanamento delle persone nei quartieri San Lorenzo e Trastevere. Tra le piazze 'isolate' momentaneamente largo degli Osci, piazza dell'Immacolata, via degli Ausoni, tutte a San Lorenzo. Mentre a Trastevere piazza San Cosimato, piazza di San Calisto e piazza Santa Maria in Trastevere. I controlli sono tuttora in corso nei vari quartieri della Capitale.