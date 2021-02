Covid: Piemonte, comune del Vco diventa zona rossa

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Il comune di Re, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, diventa zona rossa. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che sospende anche l'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Val Vigezzo. L'ordinanza entrerà in vigore alle 18 di domani e resterà in vigore fino al 26 febbraio.

"Una decisione che si è resa necessaria dato l'improvviso incremento di casi registrato nell'ultima settimana - spiega Cirio -. In questo piccolo comune su circa 750 abitanti sono emersi 37 soggetti positivi negli ultimi 7 giorni. Non sappiamo ancora se questi casi siano dovuti a una variante, ma è comunque un'incidenza molto elevata e abbiamo ritenuto necessario intervenire per tutelare la salute delle persone che popolano la vallata".

Già ieri l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, aveva indicato il Vco come la provincia più a rischio nella diffusione del virus mutato in forme maggiormente contagiose. Gli oltre 5 mila frontalieri che tutti i giorni fanno la spola dall'Ossola e dal Verbano verso i cantoni Ticino e Vallese, così come il pendolarismo verso Milano, sono elementi che fanno alzare la guardia. "Il senso di responsabilità da parte della nostra gente non manca - osserva il sindaco, Massimo Patritti -: evitiamo i contatti e manteniamo il distanziamento in modo da superare presto questa fase delicata". (ANSA).