Formia, domiciliari al 17enne accusato di aver accoltellato a morte un coetaneo

Fermato poco dopo la tragica rissa scoppiata la sera di martedì Grasso a Formia, va agli arresti domiciliari il 17enne accusato di aver accoltellato a morte un coetaneo. I giudici del tribunale dei minori di Roma hanno convalidato l'arresto disponendo i domiciliari per il ragazzo accusato di omicidio.

Per gli investigatori sarebbe stato lui a impugnare il coltello colpendo Romeo Bondanese, un ragazzo di Formia con la passione per il calcio e che quella sera era in compagnia di un gruppo di amici quando si è imbattuto in una comitiva che proveniva da fuori regione, dalla provincia di Caserta, nonostante i divieti previsti per il Covid.