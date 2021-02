Sci: Fedriga, stop causa danni per 500mln nel solo Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 16 FEB - "Ammontano complessivamente a circa 500 milioni di euro soltanto per il Friuli Venezia Giulia i danni diretti e indiretti causati dall'ordinanza che ha bloccato l'attività sciistica". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa mattina alla trasmissione radiofonica Radio Anch'io.

Fedriga, all'obiezione che la scelta sia stata fatta a causa delle varianti del Covid-19 ha riposto che "lo studio sulle varianti è stato fatto su dati del 3 e 4 febbraio e dunque era noto già ad inizio settimana, non la domenica alle 19". Fedriga ha anche criticato il fatto che la decisione di non riaprire gli impianti sia stata appresa "tramite comunicato stampa".

Domenica, però, "gli operatori e le attività avevano già fatto gli ordinativi ed erano pronti ad aprire". Dunque il Governatore "contesta i tempi e i metodi", ed ha citato il caso del blocco dello spostamento tra regioni, "che era stato deciso - su proposta delle regioni stesse - già giorni prima". Fedriga ha infine chiesto "indennizzi immediati alle attività". (ANSA).