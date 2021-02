Covid: sindaco, isola del Giglio torna a zero contagi

(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO, 16 FEB - L'Isola del Giglio (Grosseto) torna ad essere un territorio Covid-free. "Una buona notizia che rasserena il comune e che arriva durante un periodo di grande criticità per la Toscana e per l'intero Paese - ha detto il sindaco Sergio Ortelli -. La ragazza asintomatica residente, che ha contratto il contagio fuori dal territorio gigliese, è adesso negativa. L'altra notizia riguarda il rientro a casa del concittadino che fu ricoverato qualche tempo fa per Covid e che adesso si sta riprendendo dal periodo trascorso in ospedale. Questa situazione di zero contagi è un obiettivo importantissimo che desideriamo mantenere a lungo anche se raccomandiamo di adottare tutte le attenzioni nelle nostre quotidiane e più semplici azioni".

"Il risultato ottenuto, infatti - conclude il sindaco - non deve renderci incauti nei comportamenti ma più attenti e rispettosi delle regole che, se adottate correttamente, tengono alla larga il contagio". (ANSA).