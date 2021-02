Covid, invita a indossare mascherina, aggredito volontario

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 16 FEB - Rifiuta di indossare la mascherina e colpisce alle spalle una guardia ambientale volontaria che stava svolgendo i controlli per conto del Comune di Pescia (Pistoia). E' successo ieri verso le 15 nella piazzetta principale della frazione di Collodi.

Lo rende noto l'Amministrazione comunale. Il volontario, 66 anni, si era avvicinato a un gruppo di persone riunite, chiedendo a una di esse, priva della mascherina, di indossarla come previsto dalla normativa. L'uomo avrebbe risposto che non poteva farlo perché non ne era in possesso e allora la guardia volontaria gliene ha consegnata una, che sarebbe però stata rifiutata. E quando il volontario stava per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, l'altro l'avrebbe colpito alla schiena, costringendolo a farsi visitare al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha identificato l'aggressore, un 53enne. La guardia volontaria dovrebbe presentare oggi una formale denuncia. "Mentre manifestiamo indignazione e sgomento per questa aggressione, che condanniamo in modo assoluto come ogni altro atto di violenza - sottolinea in una nota i il sindaco facente funzioni Guja Guidi - dobbiamo ringraziare queste persone che a titolo di volontariato si adoperano per il territorio. Ecco perché questo atto violento è ancora più insopportabile, perché rivolto a un volontario che, per il bene di tutti, ha semplicemente invitato alcune persone a rispettare le minime condizioni igienico-sanitarie vigenti in questi tempi di pandemia". (ANSA).