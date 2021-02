Vaccini: Toti, fase 2 chiusa entro maggio in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Somministrare il vaccino anti covid entro maggio a circa 160 mila liguri over 80 residenti fuori dalle residenze sanitarie assistenziali. E' l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova durante la presentazione delle modalità di prenotazione della fase 2 della campagna vaccinale.

"Abbiamo ridotto le scorte di vaccini dal 30 al 15%, ovviamente vaccineremo a seconda degli arrivi da Roma delle varie tipologie di vaccino", ribadisce Toti. "I vaccini Moderna e Pfizer per gli over 80 saranno somministrati in strutture sanitarie, quando poi arriveranno le consegne imponenti di vaccini AstraZeneca per i più giovani, ovviamente entreranno in campo strutture diverse", aggiunge. (ANSA).