Vaccini: in Lombardia 5.225 adesioni online, 100mila in coda

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Alle 14, dunque a un'ora dall'apertura delle adesioni alla vaccinazione anticovid per gli over 80, sono 5.225 le adesioni effettuate al portale realizzato da Regione Lombardia vaccinazionicovid.servizirl.it, dove erano in fila 101.100 utenti.

Sono invece state 587 le adesioni fatte in farmacia e 39 quelle ai medici di famiglia. (ANSA).