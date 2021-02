Covid: Veneto, aumento contagi ai minimi, +241 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - Dati dei nuovi contagi Covid ai minimi in Veneto quest'oggi, con soli 241 casi di positività nelle ultime 24 ore, e 11 decessi. Numeri che potrebbero scontare un ritardo nelle elaborazioni, come accaduto spesso nei fine settimana. Il totale degli infetti, dall'inizio dell'epidemia, sale a 321.716, quello delle vittime a 9.509. Si attenua il trend di discesa nei reparti ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 1.433 pazienti Covid (-5), nelle terapie intensive 148 (-3). I soggetti attualmente positivi al virus sono 24.810 (-4). (ANSA).