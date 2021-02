Covid: malati sotto quota 400 mila,meno test e meno positivi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Calano i positivi, ma aumentano le vittime per il Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte del consueto calo dei test della domenica (oltre 26 mila in meno rispetto a sabato). Per la prima volta dal 2 novembre gli 'attualmente positivi' - i malati, gli infetti dal coronavirus - scendono sotto quota 400 mila.

Sono 7.351 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.068. Le vittime odierne sono invece 258, mentre ieri erano state 221.

Sono stati 179.278 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 205.642. Il tasso di positività scende al 4,1%, a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore).

Aumentano invece leggermente i pazienti in terapia intensiva e nei reparti ospedalieri ordinari. Sono 2.089 i ricoverati in rianimazione, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati 122. I ricoverati con sintomi sono ora 18.515, con un aumento di 66 unità.

I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.729.223, i morti 93.835.

Gli attualmente positivi sono ora 398.098 (-4.685 nelle ultime 24 ore), i guariti e dimessi 2.237.290 (+11.771), in isolamento domiciliare ci sono 377.494 persone (-4.755). (ANSA).