Covid: Lazio, regolare avvio vaccinazioni forze ordine

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Stamani mi sono recato all'hub vaccinale dell' aeroporto di Fiumicino allestito presso l'area Lunga Sosta in collaborazione con Croce Rossa Italiana e AdR per verificare l'avvio delle vaccinazioni al personale delle forze dell'ordine e di polizia. Tutto si sta svolgendo regolarmente e ho avuto modo, parlando con gli uomini della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza di verificare il livello di soddisfacimento rispetto alle operazioni di vaccinazione". Lo dichiara l'Assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Nei prossimi giorni provvederemo ad aumentare i numeri coerentemente con le dosi a nostra disposizione - aggiunge l'assessore - Ritengo molto importante la pubblicazione sulla rivista scientifica Lancet degli ultimi studi sull'efficacia del vaccino Astrazeneca, che con il richiamo arriva all'82% confermando così il potenziale di riduzione della trasmissione del virus. Auspico che alla luce di questi ulteriori approfondimenti scientifici e della posizione assunta dall'Oms, sia l'Aifa che il ministero della Salute possano aggiornare la raccomandazione fino al limite dei 65 anni come avviene in Germania, consentendo così di non interrompere le fasce lavorative". (ANSA).