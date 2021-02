Covid: Fvg, via a campagna vaccinale per over 80

(ANSA) - TRIESTE, 15 FEB - E' cominciata stamani la campagna vaccinale per gli over 80 prenotatisi nei giorni scorsi. Sono oltre un migliaio - come riferito all'ANSA dall'Azienda sanitaria universitaria integrata giuliano-isontina - gli anziani ai quali oggi verrà somministrato il vaccino.

Saranno 480 gli over 80 che saranno vaccinati tra Trieste e Monfalcone (Gorizia) mentre a Muggia cominceranno domani e a Gorizia giovedì 18. Nell'ambito dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale sono già cominciate nella mattinata le inoculazioni nel distretto sanitario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), come affermato da fonti interne al distretto, mentre dalle 14 cominceranno quelle al distretto di Sacile (Pordenone). Da domani si comincia a Pordenone. (ANSA).